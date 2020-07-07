Ученые обнаружили новые симптомы у детей с коронавирусом
Ученые из британской больницы Грейт-Ормонд-Стрит заявили, что нашли новый симптом у детей с коронавирусом. Они проверили 27 пациентов моложе 18 лет, у четырех из них помимо уже известных симптомов (температура, кашель), была постоянная головная боль. При этом все дети из указанной группы ранее не имели хронических заболеваний.
- У детей с COVID-19 могут появиться новые неврологические симптомы, включающие поражение центральной и периферической нервной системы, изменения селезенки при отсутствии респираторных симптомов,- сказано в исследовании, опубликованном в журнале JAMA Neurology.
У этих четырех юных пациентов диагностировали энцефалопатию, то есть органическое поражение головного мозга. Это может привести к снижению умственных способностей и быстрой утомляемости при выполнении интеллектуальных заданий. Ученые обнаружили снижение рефлексов у детей и мышечную слабость.
Медикам удалось справиться с болезнью, у всех четырех детей на фоне лечения было улучшение, два ребенка выздоровели полностью.
Британцы призывают ВОЗ включить выраженный неврологический синдром в список симптомов коронавируса.
Наиболее опасным считается Синдром Кавасаки, когда на фоне заражения у детей появляется воспаление сразу нескольких внутренних органов. В США и Европе уже зарегистрированы смерти среди юных пациентов с Covid-19.
ИСТОЧНИК KP.RU