2020-07-07T09:12:12+03:00
Политика

Пушков ответил на заявление украинского главкома о войне с Россией

Сенатор назвал слова контр-адмирала «риторической провокацией»
Ксения АНУФРИЕВА
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Пушков ответил на заявление украинского главкома о войне с РоссиейПушков ответил на заявление украинского главкома о войне с РоссиейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российский сенатор Алексей Пушков назвал «риторической провокацией» заявление главного командующего военно-морских сил Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы о подготовке к полномасштабной войне с Российской Федерацией. По словам политика, которые он высказал на своей странице в социальной сети Twitter, не стоит воспринимать всерьез слова украинского адмирала.

Напомним, что Алексей Неижпапа заявил о необходимости готовиться к боевым действиями против российской стороны, которая якобы может в любой момент напасть на Херсонскую область для обеспечения водоснабжения на полуострове Крым.

- Это заявление - риторическая провокация, целью которой является поддержание высокого градуса напряженности между российской и украинской сторонами, - написал Алексей Пушков в понедельник, 6 июля.

Сенатор подчеркнул, что у Украины «нет, как такового, никакого военного флота», а сам главком Алексей Неижпапа командует только старыми катерами, но «побахвалиться ему хочется».

ИСТОЧНИК KP.RU

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