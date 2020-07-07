В США планируют запретить TikTok "из-за угрозы нацбезопасности"
В США рассматривают возможность запрета китайской социальной сети TikTok. Волна критики со стороны американских властей усилилась после конфликта с Китаем. Напомним, президент Дональд Трамп и другие представители Белого дома обвиняли КНР в распространении коронавируса, сговоре с ВОЗ и требовали независимого расследования причин пандемии. В США якобы есть доказательства того, что китайцы скрывали истинное положение дел, но эти данные до сих пор американские власти так и обнародовали.
В США заявили, что создатель приложения "сотрудничает с разведывательной деятельностью, контролируемой Коммунистической партией Китая", а значит TikTok является "угрозой нацбезопасности".
- Людям следует загружать приложение только если они хотят, чтобы их личная информация была в руках Коммунистической партии Китая,- приводит слова Помпео CNN.
Он утверждает, что не хочет пока выходить с предложением запрета приложения к самому президенту, но в Белом доме же рассматривают этот вопрос.
ИСТОЧНИК KP.RU