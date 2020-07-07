Кофе уступил чаю в предпочтениях россиян

7 Июль 2020 2020-07-07T09:30:59+03:00

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Самоизоляция повлияла на пищевые предпочтения россиян. Чай вернул утраченные позиции и сравнялся по объему продаж с кофе. Это произошло по следующим причинам: сидя дома люди стали отдавать предпочтение традиционному семейному напитку, а вот рынок кофе наоборот упал.

Кофейный рынок сократился на треть, в первую очередь из-за закрытия заведений общепита и длительного режима самоизоляции. Даже там, где напиток можно было купить на вынос, спрос на него был ниже. Основные потребители кофе на вынос – офисные работники, а они все это время трудились из дома.

По данным официальной статистики, производство чая массой не более 3 кг в январе-мае выросло на 17,4%. Всего в мае было изготовлено 9,5 тыс. т чая, что на 21,1% меньше апрельского показателя.

Гендиректор Российской ассоциации производителей чая и кофе («Росчайкофе») Рамаз Чантурия отметил, что в 2017-2018 годах потребление напитков было примерно на одном уровне: по 160 тыс. т. за год. Последующий год вывел в лидеры кофе, на его долю пришлось 180 тыс.т. а на чай - 140 тыс. т. А в 2020 кофе уже потерял 30%.

- Чай - это традиционный домашний напиток для россиян, его потребление стало расти. Здесь не только экономическая составляющая: чай сейчас стоит дешевле, чем кофе, но и психологическая. Традиционно считается, что чай повышает иммунитет, укрепляет нервную систему, борется с болезнями, - пояснил «Известиям» Рамаз Чантурия.

Что касается цены, то в среднем за кофе в мае платили 401 рубль (повышение на 26%), а за чай – до ста рублей (+11%).

Летом россияне,традиционно, выбирают прохладительные напитки. Врачи советуют пить больше жидкости: воды, холодного чая, морса. Оптимальный объем - до двух литров в день. А вот от газированных напитков и сладких жидкостей лучше отказаться.

При этом важно помнить, что увеличение потребления жидкости может быть опасно людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU