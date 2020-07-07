2020-07-07T09:30:59+03:00
Общество

Кофе уступил чаю в предпочтениях россиян

В ассоциации «Росчайкофе» рассказали, как изоляция повлияла на выбор жителей страны
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Россияне стали больше пить чай, а не кофеРоссияне стали больше пить чай, а не кофеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Самоизоляция повлияла на пищевые предпочтения россиян. Чай вернул утраченные позиции и сравнялся по объему продаж с кофе. Это произошло по следующим причинам: сидя дома люди стали отдавать предпочтение традиционному семейному напитку, а вот рынок кофе наоборот упал.

Кофейный рынок сократился на треть, в первую очередь из-за закрытия заведений общепита и длительного режима самоизоляции. Даже там, где напиток можно было купить на вынос, спрос на него был ниже. Основные потребители кофе на вынос – офисные работники, а они все это время трудились из дома.

По данным официальной статистики, производство чая массой не более 3 кг в январе-мае выросло на 17,4%. Всего в мае было изготовлено 9,5 тыс. т чая, что на 21,1% меньше апрельского показателя.

Гендиректор Российской ассоциации производителей чая и кофе («Росчайкофе») Рамаз Чантурия отметил, что в 2017-2018 годах потребление напитков было примерно на одном уровне: по 160 тыс. т. за год. Последующий год вывел в лидеры кофе, на его долю пришлось 180 тыс.т. а на чай - 140 тыс. т. А в 2020 кофе уже потерял 30%.

- Чай - это традиционный домашний напиток для россиян, его потребление стало расти. Здесь не только экономическая составляющая: чай сейчас стоит дешевле, чем кофе, но и психологическая. Традиционно считается, что чай повышает иммунитет, укрепляет нервную систему, борется с болезнями, - пояснил «Известиям» Рамаз Чантурия.

Что касается цены, то в среднем за кофе в мае платили 401 рубль (повышение на 26%), а за чай – до ста рублей (+11%).

Летом россияне,традиционно, выбирают прохладительные напитки. Врачи советуют пить больше жидкости: воды, холодного чая, морса. Оптимальный объем - до двух литров в день. А вот от газированных напитков и сладких жидкостей лучше отказаться.

При этом важно помнить, что увеличение потребления жидкости может быть опасно людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названы отрасли, где появилось больше всего вакансий после самоизоляции
Каждый пятый житель России заявил о значительном падении дохода во время пандемии
В Якутии откроют заповедник «Медвежьи острова»
Три четверти людей, живущих с коронавирусными больными, могут вырабатывать «тихий» иммунитет
Росстат назвал регионы, где чаще обращаются к кадровые агентства
Онищенко заявил, что осенью коронавирус вернется, но "вводить блокировку повторно нельзя"
Кофе уступил чаю в предпочтениях россиян
В США планируют запретить TikTok "из-за угрозы нацбезопасности"
Пушков ответил на заявление украинского главкома о войне с Россией
Ученые обнаружили новые симптомы у детей с коронавирусом
В «Трезвой России» и Госдуме оценили послабление для продажи алкоголя
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах невиновности актера
Партия Прилепина предложила провести референдум о присоединении Донбасса
Стоматологи назвали неожиданное последствие коронавируса
Японский экономист объяснил устойчивость экономики России во время пандемии
Кабмин поддержал запрет российским послам иметь иностранное гражданство
В ООН назвали два сценария глобальных последствий пандемии коронавируса
Последние новости на утро 7 июля 2020: Врачи рассказали, как чувствуют себя добровольцы после вакцинации от коронавируса
Эксперты назвали самую высокооплачиваемую работу на "удаленке" в России с доходом в 250 тысяч
В Киеве рассматривают возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ