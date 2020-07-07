Онищенко заявил, что осенью коронавирус вернется, но "вводить блокировку повторно нельзя"
Вторая волна коронавируса возможна осенью - так считает депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. В интервью "Интерфаксу" он заявил, что это не должно становиться поводом для повторной блокировки в России. Возвращаться к режиму полной самоизоляции опасно, в первую очередь для пожилых граждан.
- Про те потери, которые мы получили в экономике, я не говорю, для этого есть экономисты, но надо на строго научной основе оценить, что мы получили в результате глубочайшей самоизоляции, особенно пожилого населения....Мы точно не имеем права идти по пути, когда полностью все запрещали, не давали людям работать, двигаться.
Около 30 процентов людей в период самоизоляции "были на грани психического срыва". Сдержать распространение вируса, по его мнению, поможет коллективный иммунитет, который к осени появится у большой прослойки населения. Геннадий Онищенко напомнил россиянам о необходимости соблюдать правила - носить маски, мыть руки, умывать лицо по возвращению с улицы. Многие с отменой блокировки стали пренебрегать этими правилами, тем самым увеличивая свои шансы на заражение.
- У нас все понимают только кнут, но чтобы не бояться новой изоляции, нужно вести себя культурно с точки зрения здоровья,- сказал он.
Ученые из Европы считают, что в семьях, где есть зараженный, у людей может формироваться "скрытый иммунитет", который нельзя определить с помощью анализа крови на антитела.
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ИСТОЧНИК KP.RU