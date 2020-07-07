2020-07-07T10:20:41+03:00
Общество

Онищенко заявил, что осенью коронавирус вернется, но "вводить блокировку повторно нельзя"

Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора считает, что к этому времени будет большая прослойка населения с иммунитетом
Юлия САЛЬНИКОВА
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Сдержать вирус помогут маски и мытье рукСдержать вирус помогут маски и мытье рукФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вторая волна коронавируса возможна осенью - так считает депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. В интервью "Интерфаксу" он заявил, что это не должно становиться поводом для повторной блокировки в России. Возвращаться к режиму полной самоизоляции опасно, в первую очередь для пожилых граждан.

- Про те потери, которые мы получили в экономике, я не говорю, для этого есть экономисты, но надо на строго научной основе оценить, что мы получили в результате глубочайшей самоизоляции, особенно пожилого населения....Мы точно не имеем права идти по пути, когда полностью все запрещали, не давали людям работать, двигаться.

Около 30 процентов людей в период самоизоляции "были на грани психического срыва". Сдержать распространение вируса, по его мнению, поможет коллективный иммунитет, который к осени появится у большой прослойки населения. Геннадий Онищенко напомнил россиянам о необходимости соблюдать правила - носить маски, мыть руки, умывать лицо по возвращению с улицы. Многие с отменой блокировки стали пренебрегать этими правилами, тем самым увеличивая свои шансы на заражение.

- У нас все понимают только кнут, но чтобы не бояться новой изоляции, нужно вести себя культурно с точки зрения здоровья,- сказал он.

Ученые из Европы считают, что в семьях, где есть зараженный, у людей может формироваться "скрытый иммунитет", который нельзя определить с помощью анализа крови на антитела.

Коронавирус, что это такое и как не заболеть.Коронавирус, что это такое и как не заболеть

ИСТОЧНИК KP.RU

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