2020-07-07T10:08:00+03:00
Экономика

Каждый пятый житель России заявил о значительном падении дохода во время пандемии

Доля россиян с доходом менее 15 тысяч рублей увеличилась до 45%
Ксения АНУФРИЕВА
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Каждый пятый житель России заявил о значительном падении дохода во время пандемииКаждый пятый житель России заявил о значительном падении дохода во время пандемииФото: EAST NEWS
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Из-за пандемии коронавирусной инфекции и введенных ограничений доля жителей России, чей ежемесячный доход составляет менее 15 тысяч рублей, увеличилась до 44,6 процента. Увеличилась также и доля россиян, которые живут на доход менее пяти тысяч рублей, свидетельствуют данные опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива».

В опросе экспертов приняли участие 1,5 тысячи граждан России. Исследование проводили с конца февраля по начало марта до введения ограничений и самоизоляции, а также в июне, после снятия большинства карантинных мер.

Доля россиян, которые зарабатывают больше 15 тысяч рублей упала с 61,8 процента до 55,3 процента, а доля опрошенных граждан с доходом более 25 тысяч рублей снизилась до 27,1 процента, пишет РБК.

Большинство жителей страны – 36,5% - живут на доход 5-15 тысяч рублей в месяц, а доход менее пяти тысяч имеют более 8% респондентов. От 25 до 35 тысяч рублей в месяц зарабатывают около 13 процентов, от 35 до 50 тысяч рублей – 8,5 процента, 50-100 тысяч рублей – 3,5 процента.

Более половины опрошенных заявили, что уровень их дохода, а также дохода членов их семьи не изменился во время пандемии и самоизоляции, почти 20 процентов заявили о резком и значительном сокращении заработка с марта этого года, а каждый десятый респондент потерял доходы полностью.

Как ранее писал сайт kp.ru, исследование Росстата показало, в каких регионах страны россияне чаще всего ищут себе работу, обращаясь за помощью к кадровым агентствам. Лидеров в топе оказалась Республика Тыва, а реже всего пользуются подобными услугами в Крыму и Ивановской области.

Тем временем, японский экономист заявил, что российская экономика стойко перенесла последствия пандемии и кризиса, благодаря мощному производственному потенциалу и продвинутым технологиями по преодолению кризиса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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