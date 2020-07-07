Названы отрасли, где появилось больше всего вакансий после самоизоляции
После завершения режиме самоизоляции число свободных вакансий на рынке труда увеличилось на 55%, если сравнивать с июнем прошлого года. Или на 52%, если смотреть на показатели февраля 2020 года.
Аналитики сервиса hh.ru назвали сферы, где работодатели публикуют больше всего свободных вакансий. Всего в июне на сайте открыли 574 новых предложения о трудоустройстве.
Сферы, где повышен спрос на сотрудников:
Железнодорожные перевозки – увеличение на 42%,
Гостиничный бизнес - увеличение на 7%,
Туркомпании – увеличение на 6%,
Ресторанный бизнес и общепит – увеличение на 4%,
Авиаперевозки -увеличение на 3% к февралю,
Фитнес-клубы и салоны красоты – увеличение на 3%.
Объемы предложений постепенно растут на всех кадровых порталах. Например, на сервисе «Работа.ру» по отношению к маю прибавка составила 16%. А на «Авито.Работе» по итогам II квартала число вакансий в среднем по России выросло на 5,7%.
Здесь наибольший спрос отмечается на «строительство» (+66,4%), «госслужба, НКО» (+20,2%) и «производство, сырьё, c/х» (+18,4%).
- Пока активность соискателей не успевает за активностью работодателей. Это упрощает поиск подходящих вакансий в настоящий момент. Рост соискателей будет фиксироваться с начала осени, к тому моменту люди начнут возвращаться в крупные города на заработки, - пояснили "Известиям" в SuperJob.
Ранее специалисты выяснили, в какой сфере самые высокооплачиваемые работы при возможности выполнения задач по "удаленке". Согласно проведенному исследованию, самую большую зарплату в России могут получать главные бухгалтеры.
ИСТОЧНИК KP.RU
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