2020-07-07T10:19:35+03:00
Экономика

Названы отрасли, где появилось больше всего вакансий после самоизоляции

В целом число предложений на рынке труда выросло на 52 процента относительно февраля
Елена АКИМОВА
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Названы сферы, где появилось наибольшее число свободных вакансийНазваны сферы, где появилось наибольшее число свободных вакансийФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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После завершения режиме самоизоляции число свободных вакансий на рынке труда увеличилось на 55%, если сравнивать с июнем прошлого года. Или на 52%, если смотреть на показатели февраля 2020 года.

Аналитики сервиса hh.ru назвали сферы, где работодатели публикуют больше всего свободных вакансий. Всего в июне на сайте открыли 574 новых предложения о трудоустройстве.

Сферы, где повышен спрос на сотрудников:

Железнодорожные перевозки – увеличение на 42%,

Гостиничный бизнес - увеличение на 7%,

Туркомпании – увеличение на 6%,

Ресторанный бизнес и общепит – увеличение на 4%,

Авиаперевозки -увеличение на 3% к февралю,

Фитнес-клубы и салоны красоты – увеличение на 3%.

Объемы предложений постепенно растут на всех кадровых порталах. Например, на сервисе «Работа.ру» по отношению к маю прибавка составила 16%. А на «Авито.Работе» по итогам II квартала число вакансий в среднем по России выросло на 5,7%.

Здесь наибольший спрос отмечается на «строительство» (+66,4%), «госслужба, НКО» (+20,2%) и «производство, сырьё, c/х» (+18,4%).

- Пока активность соискателей не успевает за активностью работодателей. Это упрощает поиск подходящих вакансий в настоящий момент. Рост соискателей будет фиксироваться с начала осени, к тому моменту люди начнут возвращаться в крупные города на заработки, - пояснили "Известиям" в SuperJob.

Ранее специалисты выяснили, в какой сфере самые высокооплачиваемые работы при возможности выполнения задач по "удаленке". Согласно проведенному исследованию, самую большую зарплату в России могут получать главные бухгалтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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