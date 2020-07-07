2020-07-07T11:02:38+03:00
Общество

В России за сутки вылечившихся от коронавируса на 30 процентов больше, чем заразившихся

Выявлено 6 368 новых случаев заражения, а выписаны из больниц 9 551 человек
Юлия САЛЬНИКОВА
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Зафиксировано 198 смертей от коронавируса за суткиЗафиксировано 198 смертей от коронавируса за суткиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За сутки в России коронавирус обнаружили у 6 368 человек. Такие данные на 7 июля приводит опершатаб. При этом излечившихся оказалось на 30 процентов больше - 9551 человек.

Больше всего случаев заражение зафиксировано в Москве (629 человек), Ханты-Мансийском АО (283), Санкт-Петербурге (278). Минимальное число инфицированных за сутки - в Чукотском АО - всего один случай.

Почти 30 процентов зараженных из числа новых пациентов не имели симптомов. За последние 24 часа от осложнений в результате инфицирования погибли 198 человек.

Бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы, Геннадий Онищенко считает - осенью вероятна вторая волна коронавируса, но вводить те же строгие правила самоизоляции, что действовали весной, нельзя. Отсутствие прогулок, запрет на контакты тяжелее всего переносили пожилые люди.

В Европе ученые считают, в семье, где есть зараженный, у людей может формироваться "скрытый иммунитет" к коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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