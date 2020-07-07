2020-07-07T10:41:39+03:00
В мире

Из-за беспорядков в Атланте объявили ЧП и ввели Нацгвардию

Власти пошли на такие меры после стрельбы в городе, в которой погибли пять человек
Ксения АНУФРИЕВА
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Из-за беспорядков в Атланте объявили ЧП и ввели НацгвардиюИз-за беспорядков в Атланте объявили ЧП и ввели НацгвардиюФото: REUTERS
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Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп объявил режим чрезвычайного положения и ввел войска Нацгвардии в городе Атланта из-за продолжительных беспорядков, в ходе которых погибли и пострадали местные жители. Об этом во вторник, 7 июля, сообщается на официальном сайте губернатора.

В столице штата сегодня будут задействованы более тысячи бойцов Национальной гвардии. На такие меры власти штата пошли после того, как в ходе протестов и столкновений с полицией в минувшие выходные и в День независимости США в результате стрельбы пострадали более 30 человек, пять из которых погибли.

До этого Брайан Кемп мобилизовал Нацгвардию в Атланте в конце мая этого года из-за массовых акций протеста и беспорядков, вызванных убийством Джорджа Флойда.

Как ранее писал сайт kp.ru, американский телеканал подсчитал количество жертв протестов из-за гибели афроамериканца в Миннеаполисе. По данным одного из американских телеканалов, в ходе акций, которые быстро переросли в вандализм и столкновения с полицией, погибли более 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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