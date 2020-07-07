2020-07-07T11:06:59+03:00
Общество

Советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова задержали по подозрению в госизмене

Задержание советника по информационной политике не связано с работой госкорпорации
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments25
Советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова задержали по подозрению в госизменеСоветника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова задержали по подозрению в госизменеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов был задержан сотрудниками правоохранительных органов во вторник, 7 июля, по подозрению в государственной измене. Задержание сотрудника никак не связано с текущей работой государственной корпорации, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

- Сегодня следственными органами было проведено задержание советника генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» по информационной политике Ивана Ивановича Сафронова. Ему предъявлено обвинение по статье 275 Уголовного кодекса России за государственную измену. Мы оказываем содействие следователям. Задержание советника главы никак не касается текущей работы в госкорпорации, - говорится в сообщении организации.

Отмечается, что госкорпорация «Роскосмос» оказывает всяческое содействие следственным органам.

В корпорации советник занимался выстраиванием информационной политики, а также руководил рядом спецпрограмм Роскосмоса. На должность он был назначен в мае этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Евросоюз пересмотрит список стран для открытия границ в середине июля
Автобус со школьниками упал в водохранилище в Китае: спасатели вытащили из воды 18 детей
Американский футболист подписал рекордный контракт в истории на полмиллиарда долларов
Названы регионы с самыми доступным жильем в новостройках
Советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова задержали по подозрению в госизмене
Иностранных студентов выдворят из США, если осенью занятия переведут в онлайн
Из-за беспорядков в Атланте объявили ЧП и ввели Нацгвардию
В России за сутки вылечившихся от коронавируса на 30 процентов больше, чем заразившихся
Опубликовано видео взрыва метеорита в небе над Токио
Названы отрасли, где появилось больше всего вакансий после самоизоляции
Каждый пятый житель России заявил о значительном падении дохода во время пандемии
В Якутии откроют заповедник «Медвежьи острова»
Три четверти людей, живущих с коронавирусными больными, могут вырабатывать «тихий» иммунитет
Росстат назвал регионы, где чаще обращаются к кадровые агентства
Онищенко заявил, что осенью коронавирус вернется, но "вводить блокировку повторно нельзя"
Кофе уступил чаю в предпочтениях россиян
В США планируют запретить TikTok "из-за угрозы нацбезопасности"
Пушков ответил на заявление украинского главкома о войне с Россией
Ученые обнаружили новые симптомы у детей с коронавирусом
В «Трезвой России» и Госдуме оценили послабление для продажи алкоголя
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах невиновности актера
Партия Прилепина предложила провести референдум о присоединении Донбасса
Стоматологи назвали неожиданное последствие коронавируса
Японский экономист объяснил устойчивость экономики России во время пандемии
Кабмин поддержал запрет российским послам иметь иностранное гражданство
В ООН назвали два сценария глобальных последствий пандемии коронавируса
Последние новости на утро 7 июля 2020: Врачи рассказали, как чувствуют себя добровольцы после вакцинации от коронавируса
Эксперты назвали самую высокооплачиваемую работу на "удаленке" в России с доходом в 250 тысяч
В Киеве рассматривают возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ