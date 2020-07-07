Советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова задержали по подозрению в госизмене

7 Июль 2020 2020-07-07T11:06:59+03:00

Задержание советника по информационной политике не связано с работой госкорпорации

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Советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов был задержан сотрудниками правоохранительных органов во вторник, 7 июля, по подозрению в государственной измене. Задержание сотрудника никак не связано с текущей работой государственной корпорации, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

- Сегодня следственными органами было проведено задержание советника генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» по информационной политике Ивана Ивановича Сафронова. Ему предъявлено обвинение по статье 275 Уголовного кодекса России за государственную измену. Мы оказываем содействие следователям. Задержание советника главы никак не касается текущей работы в госкорпорации, - говорится в сообщении организации.

Отмечается, что госкорпорация «Роскосмос» оказывает всяческое содействие следственным органам.

В корпорации советник занимался выстраиванием информационной политики, а также руководил рядом спецпрограмм Роскосмоса. На должность он был назначен в мае этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU