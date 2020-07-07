2020-07-07T10:56:16+03:00
Экономика

Названы регионы с самыми доступным жильем в новостройках

В среднем стоимость одного квадратного метра в стране оценивается в 71,5 тысячи рублей
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Перечислены регионы с самыми низкими ценами на жилье в новостройкахПеречислены регионы с самыми низкими ценами на жилье в новостройкахФото: Алексей БУЛАТОВ
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Росстат представил статистику стоимость жилплощади в новостройках в первом квартале 2020 года. В результате, самые низкие цены на квартиры в новых домах были зафиксированы в Кабардино-Балкарии. Здесь один квадратный метр стоит 29,7 тысяч рублей.

На втором месте в рейтинге доступного жилья оказался Дагестан. Здесь квадратный метр стоит 32 тысячи рублей. Помимо этого низкие цены на квартиры в новостройках были зафиксированы в Калмыкии (33 тысячи рублей), Северной Осетии (34,5 тысячи рублей) и Карачаево-Черкесии (36 тысячи рублей).

Самые же высокие цены были отмечены в Москве. Здесь квадратный метр жилья стоит в среднем 214,3 тысяч рублей. На втором месте с показателем 122,9 тысяч рублей расположилась Сахалинская область. Далее следуют Санкт-Петербург (118,7 тысяч рублей), Приморский край (99,9 тысяч рублей) и Магаданская область (94,5 тысяч рублей), передает RT.

Отметим, что для статистики учитывался первичный рынок жилья и все типы квартир. В результате выяснилось, что в среднем по стране один квадратный метр жилья в новостройках в начале 2020 года стоил порядка 71,5 тысячи рублей, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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