Американский футболист подписал рекордный контракт в истории на полмиллиарда долларов

7 Июль 2020 2020-07-07T11:19:37+03:00

Патрик Махоумс продлил контракт с клубом на десять лет

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Звезда американского футбола из команды Национальной футбольной лиги «Канзас-Сити» Патрик Махоумс подписал рекордный за всю историю профессионального спорта контракт на 503 миллиона долларов, продлив свой договор с клубом еще на десять лет. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает издание BBC.

Новый рекордный контракт 24-летнего профессионального спортсмена должен вступить в силу со следующего, 2021 года. По сумме сделки почти в полмиллиарда американских долларов футболист Патрик Махоумс опередил бейсболиста из США Майка Траута, который в конце прошлого года подписал контракт с клубом «Лос-Анджелес» на сумму в 426,5 миллиона долларов на двенадцать лет.

Патрик Махоумс выступает за футбольный клуб «Канзас-Сити» с 2017 года. В этом году клуб стал чемпионом Национальной футбольной лиги после победы в финале, Супербоуле, против клуба «Сан-Франциско». Самого спортсмена признали самым ценным игроком финального матча.

ИСТОЧНИК KP.RU