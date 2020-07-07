В Якутии коронавирус отступает

7 Июль 2020 2020-07-07T11:27:55+03:00

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В Якутии с начала пандемии коронавируса зарегистрировано 4 504 носителя опасной инфекции. За последние сутки выявлено 37 новых заболевших, из которых в городе Якутске – 29, в Верхоянском районе - 3, в Мегино-Кангаласском улусе - 2 и единичные случаи в нескольких районах республики. Это лучший результат в регионе, начиная с 20 мая, а по городу Якутску с 15 мая. Об этом 6 июля во время брифинга сообщил глава региона Айсен Николаев.

По мнению политика, меры, принятые Республиканским оперативным штабом, показали свою эффективность. Сегодня в регионе наблюдается планомерное снижение заболеваемости, эпидемиологическая ситуация во всех районах находится под контролем.

«При этом мы не должны забывать, что на сегодня 36 человек находятся в тяжелом состоянии, из которых 11 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Это практически все лица пожилого возраста, которые в основном заразились от своих родственников», - подчеркнул Айсен Николаев.

Именно поэтому глава региона призвал жителей города Якутска и районов республики неукоснительно соблюдать ограничительные меры: масочный режим, санитарные нормы и правила. Только при дальнейшем сохранении снижения заболеваемости в регионе может начаться третий этап снятия ограничительных мер с 15 июля.

«К сожалению, в общественных местах и в ряде учреждений наблюдается скопление людей. Необходимо призвать к ответственности администрации этих учреждений, но и самим людям надо понимать, что толкаться в очередях может быть опасно для вашего здоровья. Что касается работы учреждений здравоохранения, то хочу сказать, что плановые приемы по городу Якутску будут осуществляться только после начала третьего этапа снятия ограничительных мер, то есть не ранее 15 июля. По другим районам, где эпидемиологическая ситуация развивается благоприятным образом этот процесс уже начался», - резюмировал Айсен Николаев.