Евросоюз пересмотрит список стран для открытия границ в середине июля

7 Июль 2020 2020-07-07T11:51:45+03:00

Пока что неясно, войдет ли в новый перечень Россия

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Евросоюз должен пересмотреть список государств, для жителей которых откроет свои внешние границы, примерно в середине июля этого года. Об этом во вторник, 7 июля, сообщил посол ЕС.

Он отметил, что пока что рано говорить о том, войдет ли в обновленный перечень Россия.

Напомним, что первый список стран для открытия границ после снятия части ограничений из-за пандемии коронавируса с 1 июля Евросоюз опубликовал в конце июня текущего года. Россия и Соединенные Штаты в данный список не вошли, в целом в него включили 14 государств. В документе отмечается, что Китай сможет стать 15-й страной, если подтвердит готовность со своей стороны открыть границы для граждан Европы.

Представители Евросоюза в середине июня пообещали, что обсудят открытие границ с Россией, Украиной и другими третьими странами, исходя из эпидемиологической ситуации на их территории.

ИСТОЧНИК KP.RU