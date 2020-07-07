2020-07-07T12:05:47+03:00
В мире

Зеленского и его команду обвинили в дискриминации русскоязычных украинцев

Президенту напомнили об обещании, данном во время предвыборной кампании, "не давить русский язык"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимиру Зеленскому напомнили о данных им обещаниях во время предвыборной кампанииВладимиру Зеленскому напомнили о данных им обещаниях во время предвыборной кампанииФото: REUTERS
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Украинские депутаты из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" требуют прекратить языковую дискриминацию в стране. Несмотря на то, что 54 процента граждан говорят на русском, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил сделать вторым языком, после украинского, не русский, а английский. До этого была реформа образования, в рамках которой планируется перевести все школы, вузы и детсады на обучение на государственном языке. Таким образом число русскоязычных учебных заведений в стране сводится постепенно к нулю.

- Принятые Зе-командой (команда президента Зеленского - прим.ред.) и подписанные президентом Зеленским законы превращают украинцев, говорящих по-русски, в людей второго сорта,- сказано в открытом заявлении депутатов из фракции.

Главе государства напомнили, что во время предвыборной кампании он обещал "не давить русский язык", говорил об отмене языковой дискриминации, тем более сам Владимир Зеленский, еще до своего президентства, активно пользовался русским языком, снимаясь в кино, выступая на сцене, его телевизионные проекты - юмористические шоу- тоже были на русском.

- Требуем обеспечить право получать образование на русском языке для детей, по желанию их родителей. Прекратить политику принуждения, штрафов и наказаний в языковой и культурной политике,- сказано в заявлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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