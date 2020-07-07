2020-07-07T12:00:03+03:00
Экономика

Россияне стали активно скупать сердечные препараты

Эксперты связывают этот с повышенным уровнем стресса
Елена АКИМОВА
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Россияне стали чаще покупать сердечные лекарстваРоссияне стали чаще покупать сердечные лекарстваФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Пандемия коронавируса заставила россиян понервничать. Самоизоляция и стресс негативно отразились на здоровье людей, особенно тех, кто ранее имел проблемы с сердечно-сосудистой системой.

По данным компании DSM Group, за первое полугодие 2020 года объем продаж увеличился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2019 году было продано 319 млн упаковок данной продукции, а в 2020 – 333 млн. Если рассматривать статистику в денежном эквиваленте, то цифры изменились: 70,5 млн рублей против 81,4 млн рублей.

Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев связывает повышенный спрос с пандемией коронавируса.

- Люди стали нервничать, когда пошла информация о COVID-19. В этот период брали много лекарств «про запас», не только сердечно-сосудистых, но и препаратов других категорий. Теперь дома имеется «стратегический запас», - пояснил Виктор Дмитриев NEWS.ru.

Депутаты Госдумы подготовили законопроекты, которые должны сдержать в России рост цен на лекарства. Корреспондент «Комсомолки» попробовала устроиться на работу фармацевтом и выяснить, к чему приведет закручивание гаек. В итоге удалось узнать, как аптеки зарабатывают миллионы, раскручивая покупателей на ненужные им лекарства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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