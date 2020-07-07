В России продлили выплату повышенного пособия по безработице

7 Июль 2020 2020-07-07T12:29:05+03:00

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Глава российского правительства Михаил Мишустин во вторник, 7 июля, подписал постановление о продлении выплат повышенного пособия безработных россиянам до 4,5 тысячи рублей на август текущего года, а также о выплате повышенного пособия по безработице тем гражданам, которые потеряли работу с 1 марта из-за пандемии коронавируса. Документ был опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, минимальный размер пособия по безработице в России в текущем году установлен на уровне 1,5 тысячи рублей, однако минимальная величина выплат с мая по август 2020 года устанавливается в размере 4,5 тысячи.

Потерявшие работу с 1 марта граждане, кроме тех, которые были уволены за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, смогут получить пособие в размере 12 130 рублей, которое будет выплачиваться с апреля и август текущего года.

Напомним, что после совещаний о ситуации на рынке труда президент России Владимир Путин поручил кабинету министров продлить выплату пособия по безработице на три месяца — до 1 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU