У 84% тяжелых пациентов с коронавируса нашли другие инфекции

7 Июль 2020 2020-07-07T12:42:02+03:00

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Врачи из Китая обнаружили, что у большинства пациентов с тяжелой формой коронавируса рано или поздно появляются дополнительные бактериальные или вирусные заболевания, которые иногда становятся причиной смерти зараженных. Результаты научного анализа исследователей опубликовали в medRxiv.

- Мы проверили образцы пациентов из Гуандуна, инфицированных коронавирусом в январе и феврале этого года. Оказалось, что у тяжелых пациентов появлялся целый набор дополнительных инфекций, которые не характерны для вспышек остальных респираторных заболеваний, в том числе гриппа и ОРВИ, - сообщили ученые.

Несмотря на то, что все больные получали антибиотики и лекарства против грибковых заболеваний, у 84% врачи нашли хотя бы одной вторичной инфекции, болезнетворные бактерии, вирусы и грибки. Сразу несколько зараженных начали страдать от тяжелой формы герпеса, риновируса, который вызывает пневмонию, легочных инфекцией и даже стафилококков.

Примечательно, что в органах дыхания и в пищеварительной системе у носителей легкой и тяжелой форм коронавируса набор бактерий сильно отличался, и дополнительные инфекции наблюдались именно у тяжелых пациентов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, генсек ООН Антониу Гутерреш описал два возможных сценария дальнейшего развития эпидемиологической ситуации из-за коронавируса: по оптимистическому мир оправиться после пандемии через два-три года, по пессимистическому – минимум через пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU