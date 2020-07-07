2020-07-07T13:11:26+03:00
Общество

Министр Любимова: В 38 регионах страны открываются библиотеки после блокировки по коронавирусу

В 14 регионах разрешили концернтно-театральную деятельность
Юлия САЛЬНИКОВА
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Все регионы регионы согласовали план по возврату учреждений культуры к обычной работе. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. Напомним, в марте 2020 года объявили режим самоизоляции, массовые мероприятия временно запретили, чтобы не допустить распространение вируса. В итоге, учреждения культуры перешли на дистанционный формат работы - где-то оказывали услуги онлайн, водили виртуальные экскурсии, где-то не имели такой возможности и ожидали снятия блокировки.

- В 38 регионах постепенно возобновляется деятельность музеев и библиотек, в 14 регионах - театрально-концертная деятельность в части репетиционной работы и концертов на открытых площадках. Работа кинотеатров возобновлена в Севастополе и Сахалинской области,- приводит слова министра ТАСС.

В двух регионах - Московской и Кемеровской областях, для жителей работают кинотеатры под открытым небом.

Что касается остальных регионов, то они будут открываться с учетом эпидситуации. Решение о переходе к новому этапу снятия ограничений принимают в Роспотребнадзоре регионов.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко считает, что осенью возможна новая вспышка коронавируса, но к тому времени будет большой процент иммунной прослойки населения, поэтому вводить самоизоляцию не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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