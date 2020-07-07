Работающие школьники рассказали, на что потратят деньги

7 Июль 2020 2020-07-07T13:09:19+03:00

Работающие школьники рассказали, на что потратят свои деньги Фото: Евгения ГУСЕВА

В среднем молодые сотрудники получат от 11 тысяч рублей

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С приходом лета многие школьник спешат устроиться на работу. Как правило, бизнесмены не отказывают и предлагают свободные вакансии, где могут трудиться подростки.

Средняя зарплата молодого сотрудника начинается от 11 тысяч рублей. Кто-то готов платить за детский труд больше: если предложения на 14 и 17 тысяч рублей.

Многие школьники уже знают на что потратят собственные деньги. «Российская газета» провела опрос учеников, которые признались, что мечтают обновить гаджеты или приобрести модную одежду.

Кто-то стремится помочь родителям, а есть те, кто уже начал копить на свое будущее образование. Из личного фонда школьники планируют частично оплачивать учебу в институте.

-Ищу такую работу, чтобы иметь возможность подкопить на учебу в вузе. Надеюсь, что поступлю на бюджет, но запасной вариант – это всегда хорошо, - призналась Александра Данкова из Ростовской области.

Помимо карманных денег, учащиеся получают жизненный опыт. Например, старшеклассник Никита уже имеет свое дело. На личном 3D-принтере выпускает детали под заказ: шестерни, стеклоочистители в машину, редукторы. За изделие ему платят 500 рублей. Деньги он не тратит, собирает, чтобы приобрести оборудование помощнее.

ИСТОЧНИК KP.RU