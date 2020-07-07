2020-07-07T13:10:08+03:00
Общество

Суд по делу советника главы «Роскосмоса» Сафронова пройдет в закрытом режиме

Материалы уголовного дела засекречены
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Суд по делу советника главы «Роскосмоса» Сафронова пройдет в закрытом режиме. Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСССуд по делу советника главы «Роскосмоса» Сафронова пройдет в закрытом режиме. Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Изменить размер текста:

Судебное заседание по вопросу об аресте задержанного советника главы госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова, которого подозревают в государственной измене, пройдет в закрытом режиме без слушателей. Материалы уголовного дела строго засекречены, сообщает издание «Интерфакс».

- В связи с тем, что материалы уголовного дела содержат гриф "Совершенно секретно", суд по избранию меры пресечения будет закрыт для слушателей, - сообщил источник агентства.

Ожидается, что вопрос об аресте Ивана Сафронова будет решать Лефортовский суд Москвы.

Напомним, что Федеральная служба безопасности задержала советника гендиректора «Роскосмоса» 7 июля, правоохранители возбудили уголовное дело по статье 275 УК России за госизмену. По данным ФСБ, Сафронов выполнял задание специальной службы НАТО, собирал и передавал ее представителю информацию о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, содержащую государственную тайну.

Задержание Ивана Сафронова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кремле анонсировали ответ Британии на санкции по "делу Магнитского"
Суд по делу советника главы «Роскосмоса» Сафронова пройдет в закрытом режиме
Работающие школьники рассказали, на что потратят деньги
Министр Любимова: В 38 регионах страны открываются библиотеки после блокировки по коронавирусу
У 84% тяжелых пациентов с коронавируса нашли другие инфекции
Ученые из Сингапура предупредили о новой вспышке вируса в ближайшее десятилетие
В России продлили выплату повышенного пособия по безработице
В ВОЗ не считают опасными случаи бубонной чумы в Китае и Монголии
Россияне стали активно скупать сердечные препараты
Зеленского и его команду обвинили в дискриминации русскоязычных украинцев
Евросоюз пересмотрит список стран для открытия границ в середине июля
Автобус со школьниками упал в водохранилище в Китае: спасатели вытащили из воды 18 детей
Американский футболист подписал рекордный контракт в истории на полмиллиарда долларов
Названы регионы с самыми доступным жильем в новостройках
Советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова задержали по подозрению в госизмене
Иностранных студентов выдворят из США, если осенью занятия переведут в онлайн
Из-за беспорядков в Атланте объявили ЧП и ввели Нацгвардию
В России за сутки вылечившихся от коронавируса на 30 процентов больше, чем заразившихся
Опубликовано видео взрыва метеорита в небе над Токио