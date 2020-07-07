7 Июль 2020 2020-07-07T13:10:08+03:00

Суд по делу советника главы «Роскосмоса» Сафронова пройдет в закрытом режиме. Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Изменить размер текста: A A

Судебное заседание по вопросу об аресте задержанного советника главы госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова, которого подозревают в государственной измене, пройдет в закрытом режиме без слушателей. Материалы уголовного дела строго засекречены, сообщает издание «Интерфакс».

- В связи с тем, что материалы уголовного дела содержат гриф "Совершенно секретно", суд по избранию меры пресечения будет закрыт для слушателей, - сообщил источник агентства.

Ожидается, что вопрос об аресте Ивана Сафронова будет решать Лефортовский суд Москвы.

Напомним, что Федеральная служба безопасности задержала советника гендиректора «Роскосмоса» 7 июля, правоохранители возбудили уголовное дело по статье 275 УК России за госизмену. По данным ФСБ, Сафронов выполнял задание специальной службы НАТО, собирал и передавал ее представителю информацию о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, содержащую государственную тайну.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789125" frameborder="0"></iframe> Задержание Ивана Сафронова.

ИСТОЧНИК KP.RU