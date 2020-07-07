В Кремле анонсировали ответ Британии на санкции по "делу Магнитского"

7 Июль 2020 2020-07-07T13:30:47+03:00

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Россия ответит Великобритании на новые санкции по "делу Магнитского". Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Мы можем только сожалеть в связи с такими недружественными шагами. Разумеется, будет действовать принцип взаимности и каких-то ответных решений в том объеме, в каком это будет соответствовать интересам Российской Федерации,- приводит его слова ТАСС.

Напомним, в МИД Британии 6 июля опубликовали новый пакет санкций, на этот раз речь идет о персональных ограничениях - санкции введены в отношении россиян, а не в отношении компаний.

В списке 25 граждан России, среди них глава СК Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора Виктор Гринь, замглавы МВД РФ Алексей Аничин. Включили в список даже врачей из России. По версии МИД Британии, все они так или иначе имеют отношение к делу 2009 года о смерти в "Матросской тишине" Сергея Магнитского. Напомним, Европейский суд по правам человека согласился с истицами (семьей погибшего) в вопросах, касающихся условий содержания Магнитского под стражей.

Россиянам из санкционного списка запрещен въезд в Великобританию до 31 декабря 2020 года. Санкции предусматривают также запрет на ведение бизнеса и заморозку активов.

ИСТОЧНИК KP.RU