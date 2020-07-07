В Кремле анонсировали ответ Британии на санкции по "делу Магнитского"
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сожаления, что британцы пошли на такой "недружественный шаг"
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Россия ответит Великобритании на новые санкции по "делу Магнитского". Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
- Мы можем только сожалеть в связи с такими недружественными шагами. Разумеется, будет действовать принцип взаимности и каких-то ответных решений в том объеме, в каком это будет соответствовать интересам Российской Федерации,- приводит его слова ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU