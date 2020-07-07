2020-07-07T13:26:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор оценил вероятность второй волны коронавируса осенью

Эксперты полагают, что количество заболевших будет зависеть от многих факторов
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Роспотребнадзор не исключает новую волну коронавирусаРоспотребнадзор не исключает новую волну коронавирусаФото: Алена МАРТЫНОВА
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Рост заболеваемости коронавирусом возможен уже осенью. Однако будет вторая волна или нет, спрогнозировать пока невозможно. Такое мнение выразил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

«По оценке ВОЗ, заболеваемость COVID-19 будет продолжаться и осенью. Невозможно предсказать, будет ли это новая волна или это будут лишь отдельные всплески. ВОЗ также сообщила, что сейчас невозможно определить особенности кривой линии, определяющей предстоящую заболеваемость. Заболеваемость будет, но неясно в какой форме она будет представлена», - цитирует Малеева «Российская газета».

Эксперт добавил, что уровень заболеваемости во многом будет зависеть от иммунитета населения, от организации карантинных мер и от качества соблюдения ограничений населением. Также на развитие ситуации может повлиять даже эффективность тестирования погодные условия.

Напомним, ранее стало известно, что в России за последние сутки зафиксировано 6368 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом в Москве зарегистрировано 629 новых случаев, передает «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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