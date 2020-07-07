2020-07-07T13:50:07+03:00
Здоровье

В МИД объяснили, почему Россия может не бояться бубонной чумы из Китая и Монголии

Ранее вспышки болезни были обнаружены в Монголии и на севере Китая
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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МИД России не видит серьезных угроз распространения чумы из Монголии и КитаяМИД России не видит серьезных угроз распространения чумы из Монголии и КитаяФото: REUTERS
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В России нет серьезных угроз для распространения бубонной чумы из Монголии и Китая. Об этом заявил директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев. По его словам, перемещение людей через границу сейчас практически остановлены, поэтому шансов перенести заболевание на территорию России нет.

- Поскольку у нас сейчас передвижение физических лиц через границу и с Китаем, и с Монголией, между Китаем и Монголией тоже практически полностью закрыто – или как в случае с нашей границей с Монголией очень серьезно ограничено - пока каких-то серьезных угроз для распространения этого заболевания мы не наблюдаем, - отметил Зиновьев.

Напомним, вспышка бубонной чумы в Монголии была зафиксирована 1 июля. Инфекцию нашли у двух местных жителей, мужчины и женщины. Перед началом болезни они оба съели сырое мясо сурка, которое, судя по всему, и стало источником инфекции.

Через несколько дней случаи бубонной чумы были обнаружены уже в Китае. Болезнь подтвердилась у скотовода, жившего в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. После этого в районе был объявлен третий уровень эпидемиологической опасности.

Тем не менее? эксперты в один голос твердят, что миру не грозит новая эпидемия. Вирусолог Александр Чепурнов заявил, что специалисты уже давно научились бороться с чумой, разработали действенные вакцины и препараты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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