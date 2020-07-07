2020-07-07T14:14:07+03:00
Общество

Путин: почта должна работать и при пандемии, и в военное время

Президент отметил, что почта относится к важным системообразующим отраслям
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин: почта должна работать и при пандемии, и в военное времяПутин: почта должна работать и при пандемии, и в военное времяФото: REUTERS
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Российский президент Владимир Путин отметил важность работы «Почты России» даже в самых тяжелых условиях. Глава государства заявил, что поста должна осуществлять свою деятельность постоянно: и во время сложной эпидемиологической ситуации, и даже во время войны.

- Безусловно, почти относится к системообразующим отраслям. Поэтому она работает и должна работать всегда, не только во время пандемии, но и даже в условиях военного времени, - подчеркнул Владимир Путин в ходе встречи во вторник, 7 июля, с руководителем "Почты России" Максимом Акимовым.

Президент страны потребовал доложить, как в настоящее время организована деятельности компании.

Напомним, что во время пандемии коронавирусной инфекции и введенного режима самоизоляции в стране почта продолжала работать и даже расширила список своих услуг. Так, в установленный день Почта России доставляла на дом пенсии и пособия гражданам, которые ранее приходили за ними в отделение связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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