2020-07-07T14:46:50+03:00
В мире

Власти США заключили крупнейший контракт с производителем вакцины от коронавируса

Компания Novavax получила из бюджета страны 1,6 миллиарда долларов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Это уже четвертая компания, занимающаяся созданием вакцины, которая получает деньги из бюджета СШАЭто уже четвертая компания, занимающаяся созданием вакцины, которая получает деньги из бюджета СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти США выделяют 1,6 миллиарда долларов на производство вакцины от коронавируса Novavax. Деньги передали в рамках федерального контакта по программе вакцинации населения. И это самая большая сумма, которую американские власти когда-либо перечисляли производителю вакцин. До этого бюджетные деньги получили еще три компании, но суммы были меньше.

- Это говорит об уверенности, которую они имеют в нашей платформе, чтобы иметь возможность разрабатывать вакцину, - заявил CNN Стэнли Эрк, генеральный директор Novavax.

Хотя по темпам исследования эта компания отстает от конкурентов. В конце июля Novavax завершает первую фазу исследования, а к третьей (при участии добровольцев) приступят только в конце третьего квартала 2020 года.

Тогда как Moderna, на которую власти США тоже дали денег производителю, третью фазу начинает уже в июле. В рамках этого исследования одной группе испытуемых дадут кандидатную вакцину, на другой проверят эффект плацебо, то есть вещество, которое не формирует иммунитет.

В США создателей Moderna подозревали в желании заработать не на вакцине, а на скачке в стоимости акций компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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