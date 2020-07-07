Власти США заключили крупнейший контракт с производителем вакцины от коронавируса
Власти США выделяют 1,6 миллиарда долларов на производство вакцины от коронавируса Novavax. Деньги передали в рамках федерального контакта по программе вакцинации населения. И это самая большая сумма, которую американские власти когда-либо перечисляли производителю вакцин. До этого бюджетные деньги получили еще три компании, но суммы были меньше.
- Это говорит об уверенности, которую они имеют в нашей платформе, чтобы иметь возможность разрабатывать вакцину, - заявил CNN Стэнли Эрк, генеральный директор Novavax.
Хотя по темпам исследования эта компания отстает от конкурентов. В конце июля Novavax завершает первую фазу исследования, а к третьей (при участии добровольцев) приступят только в конце третьего квартала 2020 года.
Тогда как Moderna, на которую власти США тоже дали денег производителю, третью фазу начинает уже в июле. В рамках этого исследования одной группе испытуемых дадут кандидатную вакцину, на другой проверят эффект плацебо, то есть вещество, которое не формирует иммунитет.
В США создателей Moderna подозревали в желании заработать не на вакцине, а на скачке в стоимости акций компании.
ИСТОЧНИК KP.RU