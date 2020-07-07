2020-07-07T14:42:58+03:00
Общество

Москвичей предупредили о надвигающихся шквалах и смерчах

Вечером 7 июля столицу настигнет непогода
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Синоптики предупредили о высокой вероятности шквалов и смерчей в Московском регионеСиноптики предупредили о высокой вероятности шквалов и смерчей в Московском регионеФото: Евгения ГУСЕВА
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Вечером, 7 июля, в Московский регион может нагрянуть непогода. Синоптики предупреждают о высокой вероятности шквалов, смерчей и града.

- Вечером ливни, грозы, местами сильные, высокая вероятность града, шквала, смерча. Ветер юго-восточных румбов, 3-8 метров в секунду, при грозе порывы до 20 метров в секунду», - сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

При этом температура останется достаточно высокой. В Москве воздух прогреется до 30-32 градусов, в Подмосковье - до 27-32, а на юго-востоке даже до плюс 35.

Атмосферное давление же будет постепенно падать и составит 738 миллиметров ртутного столба.

Накануне в Москве и области был объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. С каждым днем погода в столице удивляет все больше и больше. Синоптики в один голос заявляют, что она сейчас совсем не такая как в умеренных широтах. Московская погода действительно становится похожа на тропики. Скорее всего к середине следующей недели, столицу вновь настигнут тропические ливни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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