Песков назвал некорректными данные о падении доходов жителей России

7 Июль 2020 2020-07-07T14:51:39+03:00

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил результаты опроса от компании "Росгосстрах Жизнь" и центра "Платформа", которые показали, что почти у половины жителей России доходы во время пандемии коронавирусной инфекции и экономического кризиса в последние месяцы упали 15 тысяч рублей и ниже. Пресс-секретарь российского президента усомнился в корректности данного исследования.

- Я бы ответил осторожно: мы не знаем методологии расчета, не знаем возможность этих компании, которые проводили опрос. Выборка в исследовании не очень большая. На основе такой выборки делать какие-то выводы по федеральному уровню некорректно, - сказал Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами 7 июля, во вторник.

Напомним, что по результатам опроса, в котором приняло участие 1,5 тысяч россиян, около 20% жителей страны заявили о резком и сильном сокращении доходов в последние месяцы, а каждый десятый опрошенный сказал, что полностью потерял свой доход.

ИСТОЧНИК KP.RU