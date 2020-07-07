В Краснодаре, Сочи и Новороссийске досрочно отремонтировали 180 километров дорог

7 Июль 2020 2020-07-07T14:53:38+03:00

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что службам региона удалось завершить проект на четыре месяца раньше срока

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В 2020 году в крупнейших городах региона – Краснодаре, Сочи и Новороссийске – отремонтировали 180 км дорог, сообщил агентству ТАСС губернатор Вениамин Кондратьев. Стоимость работ – 3,38 млрд рублей. Дорожным службам региона удалось завершить проект на четыре месяца раньше срока. Кроме непосредственного ремонта дорожного полотна поменяли бордюрный камень и тротуары, обустроили пешеходные переходы, установили светофоры и дорожные знаки, нанесли новую разметку.

– Уже второй год подряд нацпроект «Безопасные и качественные дороги» в крае мы завершаем досрочно. Это становится возможным благодаря проектному управлению, в основе которого персональная ответственность, достижение конкретных результатов и жесткий контроль за расходованием средств, – отметил Вениамин Кондратьев. - Важную роль сыграло то, что деньги по нацпроекту теперь распределяются и доводятся раньше. Это позволяет работать быстрее и качественнее».

Он уточнил, что уже в июле в регионе приступят к реализации плана работ нацпроекта следующего года.

В пресс-службе администрации Краснодарского края отметили, что в последние годы в регионе по поручению губернатора ведется комплексная работа по приведению в порядок дорог за счет реализации краевых и федеральных проектов, участия Кубани в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».