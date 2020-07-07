2020-07-07T15:19:53+03:00
В мире

20 тысяч военных направили в районы наводнений в Японии

По последним данным число жертв ливневых дождей в стране превысило 50 человек
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
По последним данным число жертв ливневых дождей в стране превысило 50 человекПо последним данным число жертв ливневых дождей в стране превысило 50 человекФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Для помощи местным жителям в районы наводнений и оползней на юго-западе Японии направили 20 тысяч военнослужащих, которые будут помогать в ликвидации последствий бедствия и эвакуации населения.

По последним данным число жертв ливневых дождей в Японии превысило 50, а еще 13 человек остаются пропавшими без вести. Более 2000 домов сейчас остаются без водоснабжения, в горных районах повреждены линии электропередач.

Как сообщал сайт kp.ru, мощные ливни привели к наводнениям и оползням в нескольких районах Японии, где уже объявили пятый, самый высокий уровень опасности. По прогнозам метеорологической службы, ливни могут быть такими сильными, каких в Японии еще не видели. Ранее на помощь в зону бедствия уже направили более десяти тысяч военнослужащих

Напомним, президент России Владимир Путин направил премьер-министру Японии Синдзо Абэ телеграмму с соболезнованиями в связи с человеческими жертвами, в результате природного бедствия на юге Японии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Захарова сравнила выборы президента в США с воронкой
Россия не будет уговаривать США оставаться в Договоре по открытому небу
20 тысяч военных направили в районы наводнений в Японии
Дополнительные баллы к ЕГЭ за волонтерство: В Минкультуры дали рекомендации вузам
В Краснодаре, Сочи и Новороссийске досрочно отремонтировали 180 километров дорог
Песков назвал некорректными данные о падении доходов жителей России
Москвичей предупредили о надвигающихся шквалах и смерчах
Власти США заключили крупнейший контракт с производителем вакцины от коронавируса
Путин: почта должна работать и при пандемии, и в военное время
RT представил новый выпуск «Акцент Шоу»
Дворкович считает, что Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса
В Якутии коронавирус отступает
Эксперт назвал выгоды, которые Россия получит от строительства нового атомного ледокола
В МИД объяснили, почему Россия может не бояться бубонной чумы из Китая и Монголии
При падении школьного автобуса в водохранилище в Китае погиб 21 человек