20 тысяч военных направили в районы наводнений в Японии
Для помощи местным жителям в районы наводнений и оползней на юго-западе Японии направили 20 тысяч военнослужащих, которые будут помогать в ликвидации последствий бедствия и эвакуации населения.
По последним данным число жертв ливневых дождей в Японии превысило 50, а еще 13 человек остаются пропавшими без вести. Более 2000 домов сейчас остаются без водоснабжения, в горных районах повреждены линии электропередач.
Как сообщал сайт kp.ru, мощные ливни привели к наводнениям и оползням в нескольких районах Японии, где уже объявили пятый, самый высокий уровень опасности. По прогнозам метеорологической службы, ливни могут быть такими сильными, каких в Японии еще не видели. Ранее на помощь в зону бедствия уже направили более десяти тысяч военнослужащих
Напомним, президент России Владимир Путин направил премьер-министру Японии Синдзо Абэ телеграмму с соболезнованиями в связи с человеческими жертвами, в результате природного бедствия на юге Японии.
ИСТОЧНИК KP.RU