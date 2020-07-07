7 Июль 2020 2020-07-07T15:38:48+03:00

Россия не будет уговаривать США оставаться в Договоре по открытому небу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Москва не намерена уговаривать Вашингтон оставаться в Договоре по открытому небу. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, отмети, что российская сторона уже пригласила всех желающих, в том числе Штаты, обсудить в малой группе экспертов претензии по соглашению.

«Все опции у нас открыты, но дальнейшие шаги мы будем выстраивать исключительно на основе взаимных интересов. И уговаривать США [остаться] в договоре мы не собираемся», - заявил начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Олег Бушуев.

Напомним, днем ранее, 6 июля, состоялась конференция стран-участниц Договора по открытому небу. Комментирую итоги переговоров, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва утратила доверие к Вашингтону как к контрагенту. По его словам, странам не удалось сблизить свои позиции, и необходимо постепенно восстанавливать доверие «путем тактики мелких шагов».

О желании Вашингтона выйти из Договора по открытому небу стало известно еще 6 ноября, и МИД РФ отметили, что это не стало бы «сюрпризом», а Москва уже подготовила ответные шаги.

Официально президент США Дональ Трам объявил о выходе Штатов из соглашения 21 мая. При этом он заявил о хорошем шансе для нового договора с Россией по контролю над вооружениями. Однако сенаторы-демократы потребовали немедленной остановки выхода США из договора.

ИСТОЧНИК KP.RU