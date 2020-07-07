2020-07-07T21:21:51+03:00
В мире

В центре Рима «невесты» устроили протест из-за запрета на пышные свадьбы

Церемонии запрещены из-за коронавируса
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Девушки пожаловались, что из-за пандемии им пришлось отложить свадьбыДевушки пожаловались, что из-за пандемии им пришлось отложить свадьбыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Риме бунтуют незамужние дамы. Из-за коронавируса многие пары вынуждены были отложить свадебные церемонии, поскольку власти ввели запрет на пышные торжества. Вступать в брак без гостей не хочется, когда еще выпадет шанс блистать в белом платье - невесты рассчитывают, разумеется, что свадьба у них будет всего одна, и провести ее надо по высшему разряду.

Поэтому 15 девушек, нарядившись в свадебные платья, собрались у фонтана Треви и требуют от властей снять запрет на церемонии.

Невест поддержали работники свадебной индустрии Фото: REUTERS

Невест поддержали работники свадебной индустрииФото: REUTERS

- Я должна была выйти замуж в сентябре, но из-за правительственных ограничений нам пришлось отложить дату как минимум на один год,- пожаловалась корреспонденту CNN одна из участниц акции Франческа Дель Вечио.

Акция прошла у нескольких достопримечательностей Рима Фото: REUTERS

Акция прошла у нескольких достопримечательностей РимаФото: REUTERS

Свой протест девушки назвали "флешмоб незамужних". К ним присоединились работники свадебной индустрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ветеринар посоветовал, как отпугнуть змей с участка
В МИД назвали слухами информацию об обмене Уилана на арестованных в США россиян
За день до исчезновения на мэра Сеула подали иск о домогательствах
Лишившаяся ноги «Мисс Колумбия» устроила зажигательные танцы
В немецком издании заявили, что российский комплекс "Прометей" может сбивать метеориты
Диетолог посоветовала, как выбрать мороженое, чтобы не поправиться
PayPal прекращает денежные переводы внутри России с 31 июля
Жириновский возмущён задержанием Сергей Фургала
Госдума одобрила в первом чтении проект о штрафах за распространение и пропаганду наркотиков
Джордж Флойд сказал полицейскому, что не может дышать 20 раз: опубликована расшифровка диалога
Эксперты объяснили, возможны ли смерчи в Москве
Украинским военным приказали осушить лужи перед визитом Зеленского
Зеленский объяснил проблемы Украины високосным годом
Уголовное дело о геноциде в отношении жителей Сталинградской области возбудил СК
Москва стала лидером по числу возрастных невест