В центре Рима «невесты» устроили протест из-за запрета на пышные свадьбы
В Риме бунтуют незамужние дамы. Из-за коронавируса многие пары вынуждены были отложить свадебные церемонии, поскольку власти ввели запрет на пышные торжества. Вступать в брак без гостей не хочется, когда еще выпадет шанс блистать в белом платье - невесты рассчитывают, разумеется, что свадьба у них будет всего одна, и провести ее надо по высшему разряду.
Поэтому 15 девушек, нарядившись в свадебные платья, собрались у фонтана Треви и требуют от властей снять запрет на церемонии.
Невест поддержали работники свадебной индустрииФото: REUTERS
- Я должна была выйти замуж в сентябре, но из-за правительственных ограничений нам пришлось отложить дату как минимум на один год,- пожаловалась корреспонденту CNN одна из участниц акции Франческа Дель Вечио.
Акция прошла у нескольких достопримечательностей РимаФото: REUTERS
Свой протест девушки назвали "флешмоб незамужних". К ним присоединились работники свадебной индустрии.
ИСТОЧНИК KP.RU