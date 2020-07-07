В центре Рима «невесты» устроили протест из-за запрета на пышные свадьбы

7 Июль 2020 2020-07-07T21:21:51+03:00

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В Риме бунтуют незамужние дамы. Из-за коронавируса многие пары вынуждены были отложить свадебные церемонии, поскольку власти ввели запрет на пышные торжества. Вступать в брак без гостей не хочется, когда еще выпадет шанс блистать в белом платье - невесты рассчитывают, разумеется, что свадьба у них будет всего одна, и провести ее надо по высшему разряду.

Поэтому 15 девушек, нарядившись в свадебные платья, собрались у фонтана Треви и требуют от властей снять запрет на церемонии.

Невест поддержали работники свадебной индустрииФото: REUTERS

- Я должна была выйти замуж в сентябре, но из-за правительственных ограничений нам пришлось отложить дату как минимум на один год,- пожаловалась корреспонденту CNN одна из участниц акции Франческа Дель Вечио.

Акция прошла у нескольких достопримечательностей РимаФото: REUTERS

Свой протест девушки назвали "флешмоб незамужних". К ним присоединились работники свадебной индустрии.

ИСТОЧНИК KP.RU