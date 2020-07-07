Госдума приняла в I чтении законопроект о штрафах за хамство чиновников

7 Июль 2020 2020-07-07T21:23:16+03:00

Штраф для чиновников предусмотрен в размере от 50 до 150 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Госдума приняла в I чтении проект о штрафах до 150 тысяч рублей за хамство чиновников. Изменения предложено внести в КоАП. Помимо штрафа хамоватому чиновнику может грозить дисквалификация до двух лет.

Размер штрафа - от 50 до 150 тысяч рублей.

- Это очень актуальная и злободневная тема, потому что, увы, все чаще мы сталкиваемся со случаями проявления хамства, неуважения со стороны представителей власти,- приводит комментарий главы комитета по информационной политике Александраом Хинштейна ТАСС.

Наказание в виде штрафа или дисквалификации, по мнению авторов законопроекта, заставит многих госслужащих "задуматься" и не позволять себе оскорбительных замечаний.

Сейчас штраф за оскорбление - от 1 до 3 тысяч рублей, при этом, нет разделения, кто высказался - простой человек или чиновник. Поправки призваны это исправить. Максимальный штраф, в 150 тысяч рублей, назначат в случае повторного нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU