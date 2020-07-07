2020-07-07T21:23:16+03:00
Общество

Госдума приняла в I чтении законопроект о штрафах за хамство чиновников

Изменения предусматривают поправки в КоАП
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments11
Штраф для чиновников предусмотрен в размере от 50 до 150 тысяч рублейШтраф для чиновников предусмотрен в размере от 50 до 150 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Госдума приняла в I чтении проект о штрафах до 150 тысяч рублей за хамство чиновников. Изменения предложено внести в КоАП. Помимо штрафа хамоватому чиновнику может грозить дисквалификация до двух лет.

Размер штрафа - от 50 до 150 тысяч рублей.

- Это очень актуальная и злободневная тема, потому что, увы, все чаще мы сталкиваемся со случаями проявления хамства, неуважения со стороны представителей власти,- приводит комментарий главы комитета по информационной политике Александраом Хинштейна ТАСС.

Наказание в виде штрафа или дисквалификации, по мнению авторов законопроекта, заставит многих госслужащих "задуматься" и не позволять себе оскорбительных замечаний.

Сейчас штраф за оскорбление - от 1 до 3 тысяч рублей, при этом, нет разделения, кто высказался - простой человек или чиновник. Поправки призваны это исправить. Максимальный штраф, в 150 тысяч рублей, назначат в случае повторного нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ветеринар посоветовал, как отпугнуть змей с участка
В МИД назвали слухами информацию об обмене Уилана на арестованных в США россиян
За день до исчезновения на мэра Сеула подали иск о домогательствах
Лишившаяся ноги «Мисс Колумбия» устроила зажигательные танцы
В немецком издании заявили, что российский комплекс "Прометей" может сбивать метеориты
Диетолог посоветовала, как выбрать мороженое, чтобы не поправиться
PayPal прекращает денежные переводы внутри России с 31 июля
Жириновский возмущён задержанием Сергей Фургала
Госдума одобрила в первом чтении проект о штрафах за распространение и пропаганду наркотиков
Джордж Флойд сказал полицейскому, что не может дышать 20 раз: опубликована расшифровка диалога
Эксперты объяснили, возможны ли смерчи в Москве
Украинским военным приказали осушить лужи перед визитом Зеленского
Зеленский объяснил проблемы Украины високосным годом
Уголовное дело о геноциде в отношении жителей Сталинградской области возбудил СК
Москва стала лидером по числу возрастных невест