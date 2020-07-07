2020-07-07T19:00:52+03:00
Общество

Долги курьерам Delivery Club обещали выплачивать с 7 июля

Работники службы доставки объявили забастовку из-за невыплаты зарплат
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Долги курьерам Delivery Club обещали выплачивать с 7 июляДолги курьерам Delivery Club обещали выплачивать с 7 июляФото: REUTERS
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Долги перед курьерами службы доставки Delivery Club, которым логистический партнер не выплатил деньги, начнут выплачивать в ближайшее время, начиная с сегодняшнего дня, 7 июля. Об этом сообщили в пресс-службе компании после заявления профсоюза «Курьер» о забастовке курьеров Delivery Club из-за задержки зарплат.

Как сообщили в пресс-службе компании, они узнали о задолженности логистического партнера в воскресенье, 5 июля. За полтора прошедших дня составили реестр курьеров, ожидающих выплат, и индивидуально проинформировали их о дальнейших действиях.

«Долги перед курьерами будет полностью погашены в ближайшее время. Мы рассчитываем, что первые курьеры получат выплаты сегодня», - приводит ТАСС заявление пресс-службы, где уточнили, что сервис работает в штатном режиме, а число курьеров на смене соответствует плану

Как отмечается. В пресс-службе пояснили, что проблемы возникли у одного из второстепенных логистических партнеров. "Они [проблемы] не оказывают влияние на работу сервиса. Договор с этим логистическим партнером находится в стадии расторжения", добавили в компании.

В пресс-службе ГСУ СК по Москве сообщили, что следователи уже организовали проверку о невыплате заработной платы сотрудникам сервиса по доставке еды в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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