2020-07-07T22:44:27+03:00
Спорт

«Спартак» объявил об отставке Томаса Цорна с поста гендиректора клуба

Футбольный клуб поблагодарил Томаса Цорна за проделанную работу
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Спартак» объявил об отставке Томаса Цорна с поста гендиректора клуба«Спартак» объявил об отставке Томаса Цорна с поста гендиректора клубаФото: Twitter.com
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Генеральный директор футбольного клуба «Спартака» Томас Цорн отправлен в отставку. Такое решение Совет директоров Футбольного клуба принял во вторник, 7 июля.

Томаса Цорна, занимавшего должность генерального директора московского клуба с мая 2019 года, поблагодарили за проделанную работу

«Совет директоров Футбольного клуба «Спартак-Москва» принял решение об освобождении с должности Томаса Цорна, который занимал позицию генерального директора. Клуб благодарит Томаса за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице клуба «Спартак» в Twitter.

До работы в московском клубе «Спартаке» Томас Цорн руководил агентством Tomas Zorn Sportmanagment (TZS), в число его клиентов входили футболисты Эльмир НабиуллинСочи»), Магомед Оздоев («Зенит»), Виталий Гудиев («Ахмат»), и многие другие игроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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