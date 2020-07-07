Назван самый привлекательный паспорт в условиях пандемии коронавируса

7 Июль 2020 2020-07-07T21:47:43+03:00

Лидерами рейтинга стали документы, обладатели которых могут без визы поехать в наибольшее количество стран

Изменить размер текста: A A

Фирма Henley & Partners представила обновленный рейтинг паспортов. Ключевым фактором для распределения мест в списке стало количество стран, в которые обладатели того или иного паспорта могут поехать совсем без визы или с получением ее по прибытии.

Лидером рейтинга вновь стала Япония. Граждане этой страны могут свободно въехать в 191 страну мира, не получая при этом визы. На втором месте оказался Сингапур, а третье поделили Германия и Южная Корея.

Однако есть одно важное уточнение – пандемия коронавируса в рейтинге пока не отразилась. Эксперты отмечают, что вспышка COVID-19 является форс-мажором и никак не связана с формальными соглашениями стран о безвизовом перемещении.

В то же время нельзя отрицать, что коронавирус сильно повлиял на передвижения людей, а, следовательно, и ценность паспортов. Многие из них заметно «ослабли».

Так, например, США в новом рейтинге занимает седьмое место наряду с Бельгией, Великобританией, Норвегией и Швейцарией. Однако на деле в период пандемии американцы потеряли возможность безвизового въезда в Евросоюз.

- Американский паспорт теряет (пусть и временно) 27 стран и перемещается на 26-е место, где соседствует с Мексикой, - говорится в сообщении компании.

На российский паспорт закрытие границ ЕС никак не повлияло, так как для россиян безвизового въезда в Евросоюз не было и до этого. В рейтинге паспорт нашей страны занимает 50 место, россияне могут без визы въезжать в 118 стран.

В Henley & Partners полагают, что сохранение ограничений, введенных при COVID-19 неизбежно приведет к пересмотру иерархии паспортов. На первые места поднимутся наиболее мобильные страны.

- Страны, которые эффективно справились с пандемией, возглавят рейтинг, и совсем не обязательно, что это будут традиционные для индекса, сильные в промышленном плане, страны», — отметил председатель группы компаний Henley & Partners Кристиан Келин.

Топ-5 наиболее привлекательных паспортов:

1. Япония - 191

2. Сингапур — 190;

3. Германия и Южная Корея — по 189;

4. Финляндия, Испания, Италия, Люксембург — по 188;

5. Австрия и Дания — по 187.

ИСТОЧНИК KP.RU