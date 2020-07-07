2020-07-07T19:34:31+03:00
Общество

В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за шквалистого ветра с грозой и градом

Столичные власти рекомендует срочно закрыть летние веранды
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Фото: Вконтакте. Мария ПресняковаФото: Вконтакте. Мария Преснякова
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Во вторник, 7 июля, ГУ МЧС Москвы объявлено экстренное предупреждение в столице из -за грозы, града и сильного ветрами с порывами до 15-20 метров

«В Москве местами ожидается кратковременный дождь, гроза, град, при грозе порывы ветра 15-20 метров в секунду», - говорится в сообщении ведомства

Предупреждение о грозе и сильном ветре действует с 18.30 до 22.00 вторника 7 июля.

В Министерстве рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, не укрываться под деревьями, а также обходить шаткие конструкции. Кроме того, столичные власти рекомендует срочно закрыть летние веранды.

Напомним, желтый уровень погодной опасности из -за грозы и сильного ветра. в Москве объявляли в субботу, 4 июля, также о плохой погоде москвичей предупреждали днем ранее, 3 июля, экстренное предупреждение из-за сильного дождя и ветра в Москве и Подмосквье объявил МЧС. К вечеру столицу накрыл очередной сильный ливень с ветром и градом.

Тогда на улицах столице дежурили 300 аварийных бригад «Мосводостока» и 270 единиц техники. В некоторых районах города интенсивность осадков достигала 30 миллиметров в час, что соответствует трети месячной нормы осадков.

Ранее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рассказал о том, как уберечься от попадания молнии и назвал самые безопасные места во время летней грозы

ИСТОЧНИК KP.RU

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