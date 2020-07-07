2020-07-07T19:36:51+03:00
Экономика

Цена золота взлетела до 1 800 долларов впервые с 2011 года

На фоне коронавируса драгоценный металл стал надежным активом
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Цена золота взлетела до 1 800 долларов впервые с 2011 годаЦена золота взлетела до 1 800 долларов впервые с 2011 годаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Во вторник, 7 июля, стоимость золота поднялась выше 1 800 долларов за тройскую унцию впервые за девять лет, обновив максимум с сентября 2011 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на 17:54 по московскому времени

Согласно представленным данным, в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) цена драгоценного металла выросла на 1 процент к отметке закрытия предыдущей сессии и достигла 1 810,8 за тройскую унцию.

Напомним, в начале марта цена золота превысила 1 700 долларов за тройскую унцию впервые за семь лет, обновив максимум декабря 2012 года.

Эксперты отмечают, что золото как надежный актив взлетело в цене на страхах по поводу второй волны коронавируса.

Напомним, ранее аналитики «Открытие Research» банка «Открытие» заявили, что из-за коронавируса цена золота может достичь 1 900 долларов. Они полагают, что стоимость драгоценного металла может так резко возрасти, если инфекция не будет взят под контроль, а мировая экономика существенно замедлится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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