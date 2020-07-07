7 Июль 2020 2020-07-07T19:38:59+03:00

В США больше не надеются на быстрое восстановление экономики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Восстановление американской экономики находится под угрозой срыва, и надеяться на быстрый выход из кризиса не стоит. Такое предупреждение сделал глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик, отметив замедление экономической активности в том, что связано с возобновлением работы бизнеса и передвижением населения.

В интервью Financial Times, Рафаэль Бостик призвал Конгресс США предоставить больше поддержки американской экономике. По его словам, нынешняя программа помощи на три триллиона долларов подходит к концу, а наибольшему риску подвергся малый бизнес.

По данным экспертов, с момента начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса, работу потеряли более 22 миллиона американцев. За последние два месяца удалось вернуть 7,5 миллиона рабочих мест. Однако из-за резко числа роста инфицированных пришлось вводить ранее отмененные ограничения, что также негативно повлияло на экономической активности.

Напомним, США несколько дней подряд устанавливал новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом - за сутки в стране выявляют более 50 тысяч новых случаев. По последним, данным число инфицированных в США с начала пандемии превысило 3 млн.

ИСТОЧНИК KP.RU