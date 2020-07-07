2020-07-07T22:42:18+03:00
Политика

Турция испытала российские С-400 на американских самолетах

Тесты предполагают полеты истребителей на больших и малых высотах.
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Турция испытала российские С-400 на американских самолетахТурция испытала российские С-400 на американских самолетахФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

На авиабазе Мюртед Турция испытала российские зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» на истребителях американского производства F-16 Viper и F-4 Phantom II.

Как сообщает издание Fighter Jets World, испытания предполагают полеты истребителей на больших и малых высотах. Тесты планируется проводить до 26 ноября. На данный момент Турецкие военные не раскрывают результаты испытаний.

Напомним, в сентябре 2017 года Москва сообщила о заключенном с Анкарой контракте на поставку С-400, его стоимость составляет 2,5 млрд доллара.

Напомним, США выступал резко против поставок российских С-400 в Турцию, и заявил о возможном отказе поставить истребители F-35. Позже Вашингтон предложил Анкаре «предпочтительный вариант» урегулирования ситуации вокруг поставки F-35. Представители американской администрации заявили, что турецкая сторона должна «сделать первый шаг» и отказаться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ни раз заявлял, что страна не намерена отказываться от российских ЗРС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Минздраве прокомментировали теорию о том, что коронавирус приводит к бесплодию
Допрос губернатора Хабаровского края Фургала длился шесть часов
Глава Минздрава рассчитывает, что в России будет доступно не меньше 3-4 вакцин от коронавируса
Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств
Верховный суд запретил раскрывать данные Трампа об уплате налогов
Хомякам грозит полное вымирание через 30 лет
Москва возглавила инвестиционный рейтинг регионов АСИ
Новые предложения по развитию внутреннего туризма подготовят в России к осени
В Подмосковье завершилась акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»
Доктор Мясников дал четыре совета, как не заразиться бубонной чумой
Путин: Эффективные меры поддержание бизнеса не исчезнут после пандемии
НАТО усилит присутствие на Черном море по инициативе министра обороны Украины
Национальный рейтинг инвестклимата: Якутия поднялась в ТОП-20
Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 километра в час
"Думал, укусила": Австралийский автолюбитель на ходу избавился от ядовитой змеи, но попался полиции
Закон о налоговом маневре в IT по поручению Путина должны принять до 24 июля
Путин поручил до 24 июля принять закон о повышении "налога для богатых"
Павел Дуров рассказал, как Apple уничтожает стартапы по всему миру
Представитель Telegram впервые встретился с российскими властями
Эскиз с изображением Джонни Деппа из зала суда стал мемом в Сети из-за несхожести с актером