Разработчики из Modernа поругались с чиновниками США и задержали испытания вакцины от коронавируса на две недели

7 Июль 2020 2020-07-07T21:14:31+03:00

Это первая американская компания, которой из бюджета на испытания препарата от Covid-19 выделили бюджетные деньги – полмиллиарда долларов

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Разработчики потенциальной вакцины от коронавируса Moderna задержали исследования больше, чем на две недели из-за того, что поругались с государственными чиномниками. В июне копания, которая первой в США получила бюджетные деньги (полмиллиарда долларов) должна была приступить к третьему этапу исследования – тестированию вакцины на людях. Но возник конфликт с правительственными учеными, которые курируют проекты, в которые США вложили деньги.

- В Moderna в итоге отложили доставку протоколов испытаний и отказалась от советов экспертов о том, как проводить исследование,- сообщает со ссылкой на источник Reuters. - Некоторые из разногласий вызвали обеспокоенность по поводу относительной неопытности молодой биотехнологической фирмы.

Вакцина от коронавируса – первый масштабный проект компании. В правительстве после конфликта заявили, что у фирмы есть большие проблемы – не хватает персонала и нет опыта наблюдений, необходимого для третьей фазы исследований.

Ранее компанию обвиняли в том, что там пытаются заработать не на вакцине, а на выгодной продаже акций, ведь на фоне новостей о возможном успехе исследования, ценные бумаги Moderna сильно подросли в цене.

В США выделили деньги на исследования еще трем компаниям, ни с одной из них не возникло таких же проблем, как с этой – они следуют графику и протоколам. При этом, больше всех получили создатели Novavax.

ИСТОЧНИК KP.RU