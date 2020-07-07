2020-07-07T22:43:10+03:00
Экономика

Минэкономразвития опровергло заявление о резком падении доходов россиян

Данные Росстата говорят о номинальном росте дохода на 3,3 процента.
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минэкономразвития опровергло заявление о резком падении доходов россиянМинэкономразвития опровергло заявление о резком падении доходов россиянФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Минэкономразвития опровергло сообщение о резком падении доходов россиян. В ведомстве отметили, что потребительский спрос в стране растет с мая.

Как говорится в сообщении на сайте министерства, в апреле средняя номинальная начисленная заработная плата граждан составила 49,3 тысяч рублей. Согласно приведенным данным Росстата о доходах населения, в первом квартале текущего года номинальные доходы росли на 3,3 процента.

В ведомстве отметили, что в начале действия ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, реальные зарплаты, то есть начисленные суммы с учётом инфляции, снизились на 2 процента к апрелю 2019 года.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал некорректными данные о падении доходов жителей России. Представитель Кремля отметил, что никто не знает методики расчета в этом исследовании

ИСТОЧНИК KP.RU

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