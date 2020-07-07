Коронавирус у Жаира Болсонару: что известно о состоянии здоровья президента Бразилии
У президента Бразилии Жаира Болсонару, ранее не верившего в коронавирусную инфекцию, тест на COVID-19 показал положительный результат. О результатах исследования сообщил сам бразильский лидер, уточнив, что чувствует себя хорошо
«Тест на заболевание COVID-19 оказался положительным», - сказал глава государства, выступление которого транслировала в прямом эфире бразильская служба телеканала CNN.
Напомним, в начале суд в Бразилии отменил постановление, которое обязывало главу государства носить маску. Будучи сторонником отмены блокировки, бразильский лидер неоднократно игнорировал предписания федеральных чиновников здравоохранения. Он проводил встречи с избирателями и митинги без маски и перчаток, а также откровенно кашлял, затем спокойно спустился в толпу и пожимал руки гражданам.
Днем ранее Болсонару сообщил, что заподозрил у себя симптомы коронавирусной инфекции. По его словам, у него поднялась температура до 38 градусов, а также опустился процент насыщения крови кислородом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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