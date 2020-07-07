Военные корабли НАТО зашли в Черное море

7 Июль 2020 2020-07-07T21:52:51+03:00

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Во вторник, 7 июля, корабли НАТО вошли в Черное море. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной России, где отмечают, что силы Черноморского флота приступили к слежению за минно-тральной группой Североатлантического альянса.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями постоянной минно-тральной группы сил первоочередного задействования НАТО», - говорится в заявлении.

Национальный центр управления уточняет, что в составе плавучей базы снабжения альянса находится флагман «Алиакмон» ВМС Греции, тральщиков-искателей мин «Тамбре» ВМС Испании и «Гаэта» ВМС Италии.

Напомним, в конце июня российские военные ни раз поднимали в небо истребители для сопровождения американских самолётов. Так 26 июня в небо подняли Су-30 морской авиации Черноморского флота из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа для перехвата американского самолета-разведчика, который сразу же изменил свое направление. На следующий день американский военный самолет совершил очередной многочасовой полет вдоль побережья Крыма и Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU