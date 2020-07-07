Военные корабли НАТО зашли в Черное море
Во вторник, 7 июля, корабли НАТО вошли в Черное море. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной России, где отмечают, что силы Черноморского флота приступили к слежению за минно-тральной группой Североатлантического альянса.
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями постоянной минно-тральной группы сил первоочередного задействования НАТО», - говорится в заявлении.
Национальный центр управления уточняет, что в составе плавучей базы снабжения альянса находится флагман «Алиакмон» ВМС Греции, тральщиков-искателей мин «Тамбре» ВМС Испании и «Гаэта» ВМС Италии.
Напомним, в конце июня российские военные ни раз поднимали в небо истребители для сопровождения американских самолётов. Так 26 июня в небо подняли Су-30 морской авиации Черноморского флота из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа для перехвата американского самолета-разведчика, который сразу же изменил свое направление. На следующий день американский военный самолет совершил очередной многочасовой полет вдоль побережья Крыма и Кубани.
ИСТОЧНИК KP.RU