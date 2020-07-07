2020-07-07T21:52:51+03:00
Политика

Военные корабли НАТО зашли в Черное море

Силы Черноморского флота приступили к слежению за минно-тральной группой альянса
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Военные корабли НАТО зашли в Черное мореВоенные корабли НАТО зашли в Черное мореФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Во вторник, 7 июля, корабли НАТО вошли в Черное море. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной России, где отмечают, что силы Черноморского флота приступили к слежению за минно-тральной группой Североатлантического альянса.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями постоянной минно-тральной группы сил первоочередного задействования НАТО», - говорится в заявлении.

Национальный центр управления уточняет, что в составе плавучей базы снабжения альянса находится флагман «Алиакмон» ВМС Греции, тральщиков-искателей мин «Тамбре» ВМС Испании и «Гаэта» ВМС Италии.

Напомним, в конце июня российские военные ни раз поднимали в небо истребители для сопровождения американских самолётов. Так 26 июня в небо подняли Су-30 морской авиации Черноморского флота из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа для перехвата американского самолета-разведчика, который сразу же изменил свое направление. На следующий день американский военный самолет совершил очередной многочасовой полет вдоль побережья Крыма и Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вашингтон уведомил генсека ООН о выходе из ВОЗ
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 11,5 млн
Советник главы «Роскосмоса» Сафронов арестован на 2 месяца
Назван самый привлекательный паспорт в условиях пандемии коронавируса
Распространение коронавируса в мире может угаснуть без вакцины, считает специалист
Бастрыкин поблагодарил следователей за работу на голосовании по поправкам в Конституцию
Эннио Морриконе похоронили под музыку к фильму «Миссия»
При столкновении пассажирских поездов в Чехии погибли три человека и десятки ранены
В Китае выявили случай заражения лихорадкой Денге
Собчак задержали на пикете в защиту задержанного советника главы «Роскосмоса»
Деньги за отмененные авиарейсы россиянам смогут выдавать ваучерами
Судно, способное достроить «Северный поток – 2», вышло из порта
Вооруженный преступник открыл стрельбу на базе морской пехоты в Калифорнии
Прокуратура потребовала 15 лет строгого режима для главы карельского «Мемориала» Дмитриева
Российский миллиардер хочет купить две статуи, которые активисты BLM грозятся снести в США
Глава ВОЗ предупредил об ускорении распространения коронавируса
Военные корабли НАТО зашли в Черное море
Коронавирус у Жаира Болсонару: что известно о состоянии здоровья президента Бразилии
Минэкономразвития опровергло заявление о резком падении доходов россиян
Разработчики из Modernа поругались с чиновниками США и задержали испытания вакцины от коронавируса на две недели
Турция испытала российские С-400 на американских самолетах
В США больше не надеются на быстрое восстановление экономики
Цена золота взлетела до 1 800 долларов впервые с 2011 года
Бейсбольный мяч с автографами Путина и Трампа продают почти за 4 миллиона рублей
В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за шквалистого ветра с грозой и градом