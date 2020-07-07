2020-07-07T21:46:03+03:00
Происшествия

Вооруженный преступник открыл стрельбу на базе морской пехоты в Калифорнии

Один человек получил огнестрельное ранение
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Вооруженный преступник открыл стрельбу на базе морской пехоты в КалифорнииВооруженный преступник открыл стрельбу на базе морской пехоты в КалифорнииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Неизвестный открыл стрельбу в Центре воздушно-наземного боя морской пехоты в Калифорнии, который является самой большой базой корпуса морской пехоты США и известен как Twentynine Palms («29 ладоней»).

Как сообщается на официальной странице морской базы в Twitter, военная полиция ответила на сообщения о выстрелах примерно в 06:30 утра по местному времени и оцепила район.

В результате стрельбы один человек получил огнестрельное ранение. В настоящее время находится в медицинском учреждение, о других раненых пока не сообщается. Этот инцидент расследуется.

Пока не установлено, является ли мужчина, открывший стрельбу, военнослужащим. Как пишет CBS, преступник был взят под стражу. Другие подробности не приводятся.

Напомним, 4 июля, неизвестный открыл огонь по людям в одном из торговых центров города Хувер (штат Алабама), в результате стрельбы получили ранения как минимум четыре человека. Примерно в тоже время неизвестный ранил одного человека в Массачусетсе

ИСТОЧНИК KP.RU

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