Собчак задержали на пикете в защиту задержанного советника главы «Роскосмоса»

7 Июль 2020 2020-07-07T21:25:04+03:00

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Журналистку Ксению Собчак задержали у здания ФСБ, где проходит пикет в поддержку задержанного журналиста и советника гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина по информационной политике Ивана Сафронова.

Приехав на Лубянку, Собчак надела футболку с надписью «Свободу Ивану Сафронову». При этом каких-либо плакатов она не разворачивала, а когда к ней подошли сотрудники полиции, журналистка заявила им, что приехала по работе.

По ее словам, она прибыла на Лубянке в футболке «Свободу Ивану Сафронову», чтобы записать подводку для Youtube-программы «Осторожно, новости!»

«Да, (задержали), мы вот сейчас в автозаке вместе с компанией из восьми коллег-журналистов. Я стояла в майке "Свободу Ивану Сафронову", не стояла в пикете», - приводит РИА Новости слова Собчак.

Напомним, как сообщили «КП» в ФСБ РФ, по версии следствия, Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, передавал ее представителю сведения, которые являются гостайной. В том числе информацию о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.

Против Сафронов возбуждено уголовное дело по признакам «госизмены». Ха такое правонарушение ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Однако в самом «Роскосмосе» он успел поработать только 4 недели.

ИСТОЧНИК KP.RU