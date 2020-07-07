7 Июль 2020 2020-07-07T22:10:06+03:00

При столкновении пассажирских поездов в Чехии погибли три человека и десятки ранены Фото: REUTERS

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При столкновении двух пассажирских поездов на западе Чехии погибли три человека и десятки получили ранения. Об этом сообщил представитель объединенного корпуса спасателей и пожарных республики Мартин Касал.

Уточняется, что лобовое столкновение двух пассажирских поездов произошло во вторник, 7 июля, у села Пернинк в Карловарском крае.

«По предварительным данным, около 20 раненых, три человека погибли. Некоторые из пострадавших получили тяжелые ранения. На место ЧП направляются медики, спасатели и пожарные», - заявил представителя корпуса спасателей.

По словам Мартина Касала, по пока не установленным причинам пассажирские поезда следовали навстречу друг другу по одной железнодорожной колее. Машинисты включили аварийные системы торможения, но избежать столкновения не смогли.

Напомним, сегодня, 7 июля, произошла еще одна трагедия - при падении школьного автобуса в водохранилище в Китае погиб 21 человек, еще 15 человек пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU