ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 11,5 млн

7 Июль 2020 2020-07-07T22:26:14+03:00

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По состоянию на вторник, 7 июля, количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекции в мире превысило 11,5 миллионов, а число жертв заболевания уже увеличилось более чем на 3 тысячи и превысило 535 тысяч. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Только за минувшие сутки в мире подтвердили 172 512 новых случая инфицирования COVID-19, а число умерших в результате заражения возросло на 3 419.

Таким образом, за все время пандемии в мире выявили уже 11 500 302 заболевших коронавирусной инфекцией, а число летальных исходов составляет 535 759.

Лидером по числу заболевших остаются Соединенные Штаты, где зарегистрировали уже более 2,8 миллиона случаев заражения. На втором месте расположилась Бразилия, где количество заболевших на данный момент составляет превысило 1,6 миллионов. На третью строчку недавно поднялась Индия, обогнав Россию, в стране инфицированы почти 720 тысяч человек

Напомним, на сегодняшним брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил об ускорении распространения коронавируса. По его словам, пик пандемия COVID-19 в мире еще не достигла своего пика

ИСТОЧНИК KP.RU